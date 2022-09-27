شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع تشيلي

"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع تشيلي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. بصري صالح، اليوم، مع وفدٍ مشترك من الوكالة التشيلية للتعاون الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية بين تشيلي وفلسطين.

وناقش اللقاء التعاون المستقبلي وترتيب آليات تنفيذ برامج بحثية مشتركة بين البلدين، والتعاون في مجالات التبادل الأكاديمي؛ بما يشمل تبادل الأساتذة والطلبة والباحثين، ودعم وتعزيز التعليم التقني.

وأطلع وكيل "التعليم العالي" الوفد على خطط الوزارة لتعزيز التعاون والشراكات على الصعيد الدولي، مؤكداً تقديره الكبير لجهود الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وإنجازاتها المتراكمة، مشيراً إلى العلاقة التاريخية بين فلسطين وتشيلي، وأهمية العلاقة مع البنك الإسلامي للتنمية، مثمناً دعم البنك للمسيرة التنموية في فلسطين.

من جهته، أكد منسق مشاريع الوكالة التشيلية ماركو ايبرا الاهتمام والحرص على تعزيز التعاون لتطوير قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى أهمية التعاون البحثي بين الجامعات التشيلية ونظيراتها الفلسطينية؛ ولا سيما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، شدّد ممثل البنك الإسلامي للتنمية عبد الحكيم يسوف على أهمية توسيع برامج التعاون مع دول أمريكا الجنوبية، لتعزيز صورة فلسطين وحضورها دولياً، مؤكداً أن البنك سيدعم أية مبادرات مستقبلية بهذا الخصوص.

وحضر اللقاء مدير عام التطوير والبحث العلمي د. شاهر زيود، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام عبير الشهابي، ورئيس وحدة التخطيط والمشاريع منجد سليمان، وجوليانا سانتوس من الوكالة التشيلية، ومحمد خنفر من وزارة الخارجية الفلسطينية.

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