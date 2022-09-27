"محميات فلسطين": علينا إعادة التفكير في مفهوم السياحة













رام الله - دنيا الوطندعا موقع "محميات فلسطين " في مناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام إلى إعادة التفكير في مفهوم جديد للسياحة مع انفتاح العالم من جديد، وخاصة في فلسطين التي تتميز بقوة السياحة المحلية من سياحة دينية وثقافية وطبيعية ومجتمعية.وقال الموقع بأن فلسطين بحاجة إلى أصوات جديدة لتحويل السياحة وبناء سياحة أفضل دون العودة إلى أساليب العمل القديمة، لأن السياحة ركيزة أساسية لخطة التنمية المستدامة 2030.وأكدت "محميات فلسطين" بأن شعار اليوم العالمي للسياحة (إعادة التفكير في السياحة) وهو شعار يلهمنا لإعادة النظر في دور السياحة الخارجية والداخلية في تعزيز التنمية وهو موضع نقاش علمي يحتاج إلى التطبيق على أرض الواقع مع كافةالجهات ذات الاختصاص وتعزيز دور الهيئات المحلية في رسم خطط داخلية للبنى التحتية والتنمية المحلية لاستقبال الوفود ضمن خططهم.وبينت "محميات فلسطين" أن المشروع الذي انبثق منه الموقع وبدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية يسعى دوما إلى ربط السياحة بالتنمية الريفية وفي المواقع والمحميات الطبيعية، وقد شكلت عددا من المبادرات المحلية إلى تعزيز واقع السياحة البيئية والداخلية التي تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتلبي احتياجات السياح والتي تساهم في تعزيز التنميةالمستدامة.وتؤمن "محميات فلسطين" بأن السياحة قوة دافعة في حماية التراث الطبيعي والثقافي ويجب الحفاظ عليهما حتى تستمتع به الأجيال القادمة، إذ توفر معلومات عبر موقعها عن السياحة البيئية والمسارات السياحية في فلسطين، يمكن للزائرالاطلاع عليها https://www.mahmiyat.ps/ecotourism/trailsويذكر بأن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يصادف في السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام وهو الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية في عام 1970 والذي مهد لإنشائها بعد خمس سنوات.