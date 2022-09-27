صحيفة إسرائيلية: هذا ما طلبه غانتس من الرئيس عباس





وبحسب موقع (واللا)، فقد أكد غانتس للرئيس عباس، على ضرورة إبقاء تواجد قوات الأمن الفلسطينية على الأرض لوقف التصعيد في الضفة.





وجرى الاتصال من الرئيس عباس مع غانتس ليهنئه بالأعياد اليهودية، متمنيا للإسرائيلية سنة وعطلة جديدة، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





وتشهد باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ عدة أيام توتراً كبيراً، حيث اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، احتفالاً بعيد رأس السنة العبرية.





وتخشى حكومة الاحتلال الإسرائيلي حدوث عمليات إطلاق نار، من قبل فلسطينيين، خلال فترة الأعياد اليهودية التي تنتهي في 17 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

رام الله - دنيا الوطنطلب وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس مساء الإثنين، من الرئيس محمود عباس، العمل على "وقف التوتر" في الضفة الغربية مع فترة الأعياد اليهودية الحالية.