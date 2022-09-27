دولي

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: سنستخدم الأسلحة النووية في هذه الحالة

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: سنستخدم الأسلحة النووية في هذه الحالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيدف، اليوم الثلاثاء، إن "أمن واشنطن ولندن وبروكسل أهم بكثير لحلف شمال الأطلسي من مصير أوكرانيا الزائلة التي لا يحتاجها أحد".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، بأن "من حق موسكو استخدام الأسلحة النووية إذا كان ذلك ضرورياً مع الالتزام الصارم بأساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي".

وتابع: بأن "موسكو ستستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت هي أو حلفاؤها لهجوم بهذه الأسلحة أو إذا تمّ تهديد وجودها".

وأكد ميدفيف بأن روسيا ستبذل قصارى جهدها لـ "منع ظهور أسلحة نووية عند جيران معادين مثل أوكرانيا النازية"، وفق تعبيره.




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