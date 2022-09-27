مباشر | بعد نحو ثلاثة أشهر من مقتله.. بدء مراسم تشييع جثمان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يستنكر اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى

البرلمان العربي يستنكر اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، محذرا من خطورة هذا التصعيد كونه يقوض فرص السلام ويهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، داعيا المجتمع الدولي
لتحمل مسؤولياته ووقف الغطرسة الإسرائيلية والحفاظ على حرية العبادة وحرمة المسجد الأقصى، وعدم السماح بتدنيسه من قبل المتطرفين اليهود لأن هذا ينتهك بشكل صارخ مشاعر ملايين المسلمين .

واستنكر البرلمان العربي بشدة الجريمة النكراء التي قامت قوات الاحتلال باعتدائها السافر على المرابطين داخل المسجد واعتقال عدد منهم، مثمنا في الإطار ذاته التضحيات التي يقدمها هؤلاء المرابطين الشرفاء الذين يقدمون أنفسهم لحماية المسجد .

وأكد البرلمان العربي رفضه التام لهذه الإجراءات التي تنافي كافة القوانين الدولية والإنسانية وتدخل المنطقة في آتون الحرب الدينية، مطالبا مجلس الأمن بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم تركه فريسة لآلة الحرب الإسرائيلية التي تحمي المستوطنين وتتركهم يعربدون في ساحات المسجد الأقصى
المبارك.


أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: هذا ما طلبه غانتس من الرئيس عباس

صحيفة إسرائيلية: هذا ما طلبه غانتس من الرئيس عباس

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق خانيونس

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق خانيونس

القبض على المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل نقيب شمال غرب القدس

القبض على المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل نقيب شمال غرب القدس

في اليوم العالمي للسياحة.. تضاعف عدد الزيارات للضفة خلال النصف الأول من العام

في اليوم العالمي للسياحة.. تضاعف عدد الزيارات للضفة خلال النصف الأول من العام

&#34;الخارجية&#34; التركية تدين اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

"الخارجية" التركية تدين اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

مجدلاني: سنواصل التعاون المشترك بما يضمن تطبيق حقوق الإنسان للفئات المهمشة

مجدلاني: سنواصل التعاون المشترك بما يضمن تطبيق حقوق الإنسان للفئات المهمشة

ارتفاع الدولار يتواصل.. طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ارتفاع الدولار يتواصل.. طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تعرف على تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الجمعة

تعرف على تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يستنكر اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى

البرلمان العربي يستنكر اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق خانيونس

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين شرق خانيونس

مجدلاني: سنواصل التعاون المشترك بما يضمن تطبيق حقوق الإنسان للفئات المهمشة

مجدلاني: سنواصل التعاون المشترك بما يضمن تطبيق حقوق الإنسان للفئات المهمشة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء المُقبل

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء المُقبل

مجلس أمناء جامعة بيرزيت يعلق العمل بشكل كامل لمدة أسبوع

مجلس أمناء جامعة بيرزيت يعلق العمل بشكل كامل لمدة أسبوع

أبو هولي: مآسي قوارب الموت في عرض البحار تعكس حجم معاناة اللاجئين الفلسطينيين

أبو هولي: مآسي قوارب الموت في عرض البحار تعكس حجم معاناة اللاجئين الفلسطينيين

تنويه هام من سفارة فلسطين بالجزائر بخصوص تأشيرات المنحة الدراسية

تنويه هام من سفارة فلسطين بالجزائر بخصوص تأشيرات المنحة الدراسية

حماس تُعقب على مهاتفة الرئيس عباس لغانتس

حماس تُعقب على مهاتفة الرئيس عباس لغانتس

منوعات

فنان مصري شهير يعلن اعتزاله للفن بشكل رسمي

فنان مصري شهير يعلن اعتزاله للفن بشكل رسمي

لهذا السبب الخطير.. أحمد حلمي يضطر للظهور في بث مباشر من داخل غرفته

لهذا السبب الخطير.. أحمد حلمي يضطر للظهور في بث مباشر من داخل غرفته

شاهد: مقطع فيديو مسرب من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: مقطع فيديو مسرب من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: عفاف شعيب تهاجم جمهورها &#34; اتقوا الله فيا&#34;.. ما السبب؟

شاهد: عفاف شعيب تهاجم جمهورها " اتقوا الله فيا".. ما السبب؟

بعد سوريا.. دولة شهيرة تكذب محمد رمضان وتضعه في موقف محرج

بعد سوريا.. دولة شهيرة تكذب محمد رمضان وتضعه في موقف محرج

شاهد: تامر حسني يصدم جمهوره بطريقة تجاهله لأزمة طلاقه

شاهد: تامر حسني يصدم جمهوره بطريقة تجاهله لأزمة طلاقه

ما حقيقة وفاة نادين الراسي بعد شقيقها جورج؟

ما حقيقة وفاة نادين الراسي بعد شقيقها جورج؟

شاهد: ابنة محمد رمضان الكبرى تخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها

شاهد: ابنة محمد رمضان الكبرى تخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها

شاهد: اعترافات جريئة وصريحة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: اعترافات جريئة وصريحة لياسمين صبري تثير الجدل

شاهد: فنانة تونسية تهدد نادية الجندي بمحاكمتها في القضاء

شاهد: فنانة تونسية تهدد نادية الجندي بمحاكمتها في القضاء

عربي

شركة إسرائيلية تزود المغرب بطائرات استطلاع متقدّمة للمراقبة والدفاع‬

شركة إسرائيلية تزود المغرب بطائرات استطلاع متقدّمة للمراقبة والدفاع‬

سوريا: ارتفاع أعداد الوفيات بالكوليرا إلى 29 شخصاً

سوريا: ارتفاع أعداد الوفيات بالكوليرا إلى 29 شخصاً

رئيس مجلس النواب العراقي يقدم استقالته

رئيس مجلس النواب العراقي يقدم استقالته

ليبيا.. اشتباكات دامية غرب طرابلس

ليبيا.. اشتباكات دامية غرب طرابلس