ضمن إطار التهدئة بينهما.. العراق تعلن عن عقد خمس لقاءات بين السعودية وإيران





وأضاف: "عقدوا حتى الآن خمسة اجتماعات في بغداد، لكنها كانت على المستويين الاستخباري والأمني، موضحاً أن الخلاف يتمركز حول هو حول هذا".





وتابع: "التقيت الطرفين الإيراني والسعودي، نعمل على تغيير المستوى إلى مستوى وزراء الخارجية، لكن هذا النقاش مستمر الآن ودعونا ننتظر لنعرف ماذا سيحدث بعد ذلك".



وبشأن سؤال عن موعد عقد مثل هذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، قال حسين: "سبق وقلت إننا مستمرون في المحادثات. عقد الجانبان حتى الآن خمسة اجتماعات رسمية، لكنها أولا كانت على المستوى الاستخباري، وثانيا لا يجري الإعلان عن مضامين الاجتماعات رسميا، دعنا نرى ما الذي سيحدث، ونحن على الخط مع الطرفين".



رام الله - دنيا الوطنصرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين بأن العراق يواصل جهود وساطته للتقريب بين السعودية وإيران، مشيراً إلى عقد خمسة اجتماعات بين الجانبين في بغداد.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإنه وفي التفاصيل، أشار رئيس الدبلوماسية العراقية في حوار مع شبكة "رووداو" إلى أن عملية الوساطة بين البلدين مستمرة.