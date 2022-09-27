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شركة إسرائيلية تزود المغرب بطائرات استطلاع متقدّمة للمراقبة والدفاع‬

شركة إسرائيلية تزود المغرب بطائرات استطلاع متقدّمة للمراقبة والدفاع‬
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت شركة (بلو بيرد) الإسرائيلية المتخصصة في الطيران والفضاء عقدًا مع المغرب من أجل تزويدها بطائرات بدون طيار، بعشرات الملايين من الدولارات.

وتعتبر الطائرة (بلو بيرد واندير) من الطائرات طويلة المدى، وتم بناؤها بتكنولوجيا حديثة، إذ تقوم بالإقلاع والهبوط آليا، وتغطي مساحة واسعة من الأرض توفي باستطلاع مباشر للوكالات القومية، ولديها القدرة على الطيران المستمر لمدة 52 ساعة، كما بإمكانها إضافة تجهيزات للجهة الراغبة في استخدامها، وقادرة على الطيران بحمولة 250 كيلوغراما كحد أقصى، وهي مصممة للاستطلاع الإستراتيجي. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما تمثل هذه الطائرة طائرة استطلاع متقدمة تخدم الجيش والاستخبارات الميدانية، وفيها كاميرات حرارية، وتستخدم للمهمات الإستراتيجية والتكتيكية، مع أنظمة لجمع المعلومات الاستخبارية، عن طريق أربع استشعارات إلكترونية، وتحديد المواقع الجغرافية عن طريق الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عن المواد المشعة والقنابل النووية.

يشار إلى أن شركة (بلوبيرد ايرو سيستيمز) تنتج وتطور منذ تأسيسها عام 2002 طائرات مسيرة صغيرة لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية، وتبيع منتجاتها لدول عدة.

وتعمل تل أبيب والرباط حاليا على مشروع لتصنيع طائرات "كاميكازي" بدون طيار في المغرب. وتعتبر إسرائيل أحد المصدرين الرئيسيين للطائرات بدون طيار، ولدى شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلا تشغيليا حول العالم.

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