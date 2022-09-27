بايدن يستضيف ماكرون في البيت الأبيض مطلع ديسمبر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض، مساء أمس الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستضيف نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيقوم بزيارة الولايات المتحدة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وبحسب وكالة (الأناضول)، فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إن هذه ستكون أول زيارة لإدارة بايدن- هاريس (نائبته) وستؤكد على عمق وديمومة العلاقة بين الولايات المتحدة وفرنسا، حليفتنا الأقدم".وأضاف أن "علاقتنا الوثيقة مع فرنسا قائمة على قيمنا الديمقراطية المشتركية والعلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالي الأمن والدفاع".وأوضحت أن الزعيمين سيناقشان "الشراكة الوثيقة المستمرة" بين الولايات المتحدة وفرنسا في التحديات العالمية المشتركة ومجالات الاهتمام الثنائي.