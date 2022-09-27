البيت الأبيض: أمريكا لم ترصد تحركًا روسيًا لاستخدام النووي

رام الله - دنيا الوطنأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن بلادها لم ترصد أي تحركات روسية تشير إلى نية الجيش الروسي استخدام السلاح النووي.وجاءت التصريحات على الرغم من التحذيرات الدولية التي توالت بعد تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية، خصوصاً من الجانب الأميركي، إلا أن البيت الأبيض أكد عدم رصد أي تحرّكات روسية في هذا الاتجاه.كما وقالت ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحافي الاثنين عن احتمال استخدام روسيا للسلاح النووي: "لم نر ذلك حتى الآن"، وفق قناة (العربية).كما شددت على أن واشنطن تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، إلا أنها لم تر أي مؤشر يتطلب استعداد قواتها النووية في المرحلة الراهنة، وفق قولها.وأضافت أن واشنطن وحلفاءها مستعدون لـ "فرض تكاليف اقتصادية إضافية" على روسيا في حال انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا شرق وجنوب أوكرانيا إليها.وأتى إعلان البيت الأبيض، بعدما أكد عدد من المسؤولين الأميركيين الكبار، أن الولايات المتحدة حذرت موسكو سراً وعلناً من عواقب "كارثية" إذا استخدمت النووي في إطار العمليات في أوكرانيا.بدوره، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الإدارة الأميركية أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لثنيها عن خيار الحرب النووية المظلم هذا.وشدد من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده كانت واضحة مع الروس حول هذه النقطة، مؤكدًا أن أهمية أن تسمع موسكو من واشنطن ذلك، وتعلم ماهية العواقب وروعتها حال نفّذت تهديدها.