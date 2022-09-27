"الخارجية" التركية تدين اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، اقتحام مئات المستوطنين وقوات الاحتلال المسجد الاقصى المبارك.وقالت الخارجية في بيان: "ندين ونرى من غير المقبول قيام جماعات إسرائيلية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية".ودعت الخارجية التركية سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى "اتخاذ التدابير اللازمة فوراً من أجل عدم السماح بهذه الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى ووضعه المستند للقانون الدولي، وإلى الحيلولة دون تصاعد التوتر".