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دولي

الرئيس التركي: استفزازات اليونان لعبة خطرة عليها

الرئيس التركي: استفزازات اليونان لعبة خطرة عليها
الرئيس التركي أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن الحشد العسكري الأجنبي الذي يبدو كالاحتلال في اليونان، والدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الأميركي لها، لا يزعج أنقرة بل الشعب اليوناني ويمثل تهديداً له.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة يوم الاثنين، أن "من يحرض السياسيين اليونانيين ضدنا يهدف إلى إعاقة مشروع تركيا الكبيرة، وعلى أثينا الكف عن التحريضات"، مؤكداً "الاستعداد لتسخير كل إمكانياتنا للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا ضد اليونان".

وشدد الرئيس التركي على أنه "لا يمكن نسيان مجازر اليونان الجماعية"، وأن أثينا "ستدفع ثمن استفزازاتها عاجلاً أم آجلاً"، وفق قناة (الميادين).

وأكد أن أنقرة "تسعى لإحلال السلام في جميع أنحاء العالم في حين تمارس أثينا استفزازات غير قانونية، ويجب على الشعب اليوناني أن يعرف ما تمارسه حكومته من استفزازات"، مشدداً على أن "اليونان لا يمكن أن تضاهي قوة تركيا سياسياً واقتصادياً".

وتابع: "لا الحشد العسكري ولا الدعم السياسي والاقتصادي يكفيان لرفع اليونان إلى مستوانا، لكن يكفيان لجرها إلى المستنقع، ولن نتوانى، إذا لزم الأمر، عن الدفاع عن حقوق  بلادنا ومصالحها ضد اليونان بالوسائل المتاحة كافة".

كما قال إردوغان إن "استفزازات اليونان لعبة خطرة عليها، سياسة ودولة وشعباً، وعلى من يستخدمهم مطية، والحشود العسكرية الأجنبية ذات المظهر الاحتلالي المنتشرة في  أنحاء اليونان كافة يجب أن تزعج  الشعب اليوناني قبل تركيا".

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد استدعت يوم الاثنين، السفير اليوناني، وطالبت أثينا بإنهاء "انتهاكاتها" في جزر شرقي إيجه، وإعادة وضعها غير العسكري.

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