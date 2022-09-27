تعرف على تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الجمعة

المدينـة



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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-19 29-18 30-19 بيت لحم 30-19 29-18 30-19 رام الله والبيرة 29-18 28-17 29-18 طولكرم 31-21 30-21 31-21 نابلس 31-19 30-19 31-19 قلقيلية 31-21 30-21 31-21 جنين 34-22 33-21 34-22 سلفيت 30-19 29-18 30-19 طوباس 35-23 34-22 35-23 روابي 31-19 30-19 31-19 الخليل 29-18 28-17 29-18 غزه 30-22 29-22 30-22 أريحا 40-26 39-25 40-26 خانيونس 30-22 29-22 30-22 الأغوار الشمالية 38-24 37-23 38-24 رفح 31-21 30-20 31-21

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو حارا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: