شؤون فلسطينية

تنويه هام من سفارة فلسطين بالجزائر بخصوص تأشيرات المنحة الدراسية

تنويه هام من سفارة فلسطين بالجزائر بخصوص تأشيرات المنحة الدراسية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة فلسطين في الجزائر مساء اليوم الاثنين، عن تمكنها من الحصول على الموافقة على تأشيرات دخول طلاب المنحة إلى دولة الجزائر.

وقالت السفارة إن ذلك جاء في إطار الجهود التي بذلتها وحرصها الشديد على تفادي ضياع عام دراسي (سنة بيضاء) على الطلاب المقبولين في منحة الليسانس 2022/2023.

وأهابت السفارة بالطلاب المقبولين كافة الإسراع في التوجه إلى سفارات الجزائر في كل من ( القاهرة – عمان – دمشق – بيروت – الرياض – ابوظبي) للحصول على تأشيراتهم.

وشكرت السفارة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر و وزارة التعليم العالي والبحث العملي الجزائرية على دورهما في دعم وتعزيز التعليم في فلسطين.


 


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