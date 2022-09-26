شؤون فلسطينية

حماس تُعقب على مهاتفة الرئيس عباس لغانتس

حماس تُعقب على مهاتفة الرئيس عباس لغانتس
القانوع
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الاثنين، على مهاتفة الرئيس محمود عباس لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس مهنأه برأس السنة العبرية.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع لـ "دنيا الوطن" إن تهنئة الرئيس عباس لوزير جيش الاحتلال بيني غانتس "تجاهل لمعاناة شعبنا وطعنة في ظهر المقدسيين الثائرين في ساحات الأقصى لمواجهة اقتحامات المستوطنين".

وأضاف القانوع يتزامن "هذا السقوط الوطني مع تصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال".

وكان الرئيس عباس هاتف وزير جيش الاحتلال بيني غانتس مساء اليوم، مقدماً له التهنئة بمناسبة حلول رأس السنة العبرية.


 


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