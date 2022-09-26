عرنكي: خطاب الرئيس واضح ومباشر وشامل كرس الحق الفلسطيني ووضع العالم امام مسؤولياته



وأضاف عرنكي في بيان صحفي، أن الخطاب عبر عن تطلعات شعبنا الفلسطيني واصراره المضي في نضاله حتى نيل حريته استقلاله في ظل دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.



وأكد عرنكي ان الخطاب التاريخي للرئيس كرس الحق الفلسطيني الذي لا تنازل عنه، ووضع العالم امام مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في ظل ما تقوم به دولة الاحتلال من تدابير وسياسات عنصرية تخالف قرارات الشرعية الدولية، ودور المجتمع الدولي في تمكين شعبنا في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال نهائيا طبقًا لمواثيق الأمم المتحدة وقراراتها الأممية.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون المغتربين الدكتور فيصل عرنكي إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان خطابا واضحا ومباشرا وشاملا، حمل العديد من المضامين السياسية والقانونية الهامة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.