المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يندد بعدوان المستوطنين وقوات الاحتلال على الأقصى

رام الله - دنيا الوطننددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، باستباحة المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات جيش الاحتلال والشرطة صباح اليوم، مؤكدة أن هذا العدوان الخطير يحمل في ثناياه نوايا مبيتة لفرض السيطرة على المسجد بالقوة مع احتفالات اليهود برأس السنة العبرية .واعتبرت الأمانة العامة في بيان لها اليوم ، ان هذا العدوان يشير الى مخطط دولة الاحتلال بفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد المبارك تمهيدا لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه ، مشددة على ان المقدسيين وأبناء شعبنا المرابطين في الحرم الشريف سيدافعون عنه بارواحهم وسيقاتلون بكل بسالة من اجل حمايته ولن يسمحوا بتدنيسه وانتهاك حرمته مهما كانت النتائج .واتهمت الأمانة العامة الحكومة الإسرائيلية بإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين باقتحام الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، التي حولت القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية في أول أيام "رأس السنة العبرية".وطالبت الأمانة العامة المجتمع الدولي والامتين العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لمنع تدهور الأوضاع ووضع حد لعدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس والمسجد الأقصى الذي شهد هذا الصباح اعتداء صارخا على المرابطين فيه دون أي سبب يذكر وانما بهدف تأجيج الوضع وجر الشارع الى مواجهة ميدانية لتحقيق اهداف انتخابية لصالح اليمين المتطرف في إسرائيل.