الكويت تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الإثنين، إدانتها واستنكارها لاقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على المصلين وفرض قيود على دخولهم واعتقال العشرات منهم.وحذرت الخارجية الكويتية في بيان لها، من تبعات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل تعديًا على حرمة الأماكن المقدسة وانتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان.ودعت المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى التحرك الفوري والحازم للجم انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لها، وتوفير الحماية اللازمة للأماكن المقدسة بما يحفظ الوضع القانوني والتاريخي لها.