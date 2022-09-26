الهباش ينعى الراحل القرضاوي

رام الله - دنيا الوطننعى قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مساء اليوم الاثنين الداعية الإسلامي البارز يوسف القرضاوي الذب وافته المنية صباحاً.وقال الهباش في تصريح له "تُوفّيَ الشيخ يوسف القرضاوي، وبرغم كل ما كان من خلاف واختلاف، لا نذكر بعد موته إلا حسناته، ونُعرض عن سيئاته فقد أفضى إلى ما قَدّم، فنقول: رحمه الله وغفر له، ونسأله سبحانه أن يزيد في له في حسناته وأن يتجاوز عن سيئاته، فإنه سبحانه غفور رحيم".وأضاف "اللهم لا تحرمنا أجره .. ولا تفتنا بعده .. واغفر لنا وله".