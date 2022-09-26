شؤون فلسطينية

طلبة جامعة القدس ينظمون مؤتمر TEDx الرابع

طلبة جامعة القدس ينظمون مؤتمر TEDx الرابع
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
نظمت جامعة القدس مؤتمرTEDxAlQudsUniversity   الرابع، بعنوان "  PLOT TWIST" في حرمها الرئيس، بمشاركة 8 متحدثين رياديين، والتي نسق لها مجموعة من طلبة الجامعة، وبحضور رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، وطلبة وأعضاء هيئة تدريسية من الجامعة، وبرعاية "قُدسنا" التابعة لصندوق ووقفية القدس.

وتناول المتحدثون المشاركين من مختلف المهن ومن جميع فئات المجتمع إبداعاتهم وتجاربهم العملية والشخصية بأفكار ملهمة للآخرين الاجتماعية منها والاقتصادية والبيئية والعلمية المتنوعة.

وفي كلمته، عبر رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك عن اعتزازه بالطلبة المنظمين للحدث ولزملائهم السابقون الذين أطلقوا منصة TEDx وانتشرت في كافة الجامعات الفلسطينية لاحقاً، مؤكداً على أهمية المنصة كونها تنسجم مع ما تقوم به الجامعة لخلق بيئة بحثية وإبداعية لطلبتها.

وأشار إلى أن المنصة تمنح الأشخاص القدرة على التخيل وجلب الأفكار الريادية الجديدة، لافتاً إلى أن الصعوبات التي نواجهها نحن الفلسطينيين كشفت عن مبدعين تركوا الأثر الواضح والنتائج المبهرة التي غيروا بها أنفسهم ومجتمعهم نحو الأفضل.

وأكد أبو كشك على أهمية العمل الجماعي لتكوين مخرجات أكثر قوة وأثر، قائلاً: "وهذا ما نراه اليوم من خلال عمل منظمي تدكس، معبراً عن أمله في أن تنتقل تجربة المنصة إلى المدارس أيضاً لترك أثر أكبر يشمل مختلف شرائح المجتمع".

ورحب أحد منظمي الحدث الطالب صليبا زيدان بالحضور والمشاركين، لافتاً إلى أن حدث اليوم يسلط الضوء على نقاط التحول في حياتنا والتي غيرتها للأفضل، مضيفاً أن هناك العديد من الموهوبين لديهم قصص ملهمة تستحق النشر وفي هذا اليوم سنستمع لهم ونتعلم منهم.

وقدم شكره لرئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك على دعمه للأنشطة الطلابية، ولدعم "قُدسنا" التابعة لصندوق ووقفية القدس للحدث.

وتحدثت الباحثة في مجال النوع الاجتماعي ورئيس بلدية بيت لحم الأسبق، فيرا بابون عن المرأة الناجحة التي تستطيع أن تصبح قائدة بجدارتها وعقليتها، ومتحدثة عن رحلة المرأة الفلسطينية في القيادة رغم التحديات والظروف التي قد تحيط بها.

وقدم المدرب الرياضي محمود المحتسب نبذة عن حياته والسمنة المفرطة التي عاشها وما بعد التخلص منها، والأثر الكبير الذي تركه لدى الآخرين بمساعدتهم للتخلص من السمنة، مؤكداً على أهمية أن يترك الانسان بصمة في حياة الآخرين يذكروه بها لاحقاً.

وتطرق المخرج والممثل خالد المصو عن تأسيسه مسرح عناد منذ طفولته ليكون من أقدم المسارح في فلسطين وأكثرها تأثيرًا، ونقطة انطلاق لمسيرته في المسرح التي لم تقتصر على فلسطين فقط، بل شملت عدد من الدول العربية والأوروبية.

وألقى الناشط البيئي محمد زهيري طالب مدرسة الضوء على شغفه الكبير بمجال البيئة وتأسيسه لنادي بيئي في مدرسته، وتمثيله للشباب الفلسطيني في مؤتمرات عالمية.

وتحدثت نداء عواودة مهندسة حاسوب ومبرمجة ويب خريجة جامعة القدس، عن التحديات التي عانت منها منذ طفولتها بسبب إصابتها بشلل الأطفال، وتأكيدها أنه رغم كل ذلك استطاعت أن تنشيء شركة (جيهان) والتي تهدف لتخدم مستقبلاً مليون شخص في القطاع الصحي.

وتطرقت منى أبو رميشان فلسطينية ممثلة وكوميدية أمريكية/بريطانية، ومدربة دولية إلى عملها في مجال الكوميديا، حيث تقدم دورات لجميع الأعمار وفئات المجتمع بهدف مساعدتهم في التغلب على الخوف والقلق بجميع أشكاله.

وشمل حديث سامر شريف من مؤسسي مجموعة تجوال سفر الشبابية التي أدخلت مفهوم التجوال إلى أجندة المؤسسات والمجموعات النشيطة الأخرى، التطرق إلى عمله وتشجيعه للشباب للعمل التعاوني فهو مدير روّاد التنمية في فلسطين.

وروى صالح اليماني مستشار اقتصادي ومؤسس معهد خطوات للنجاح الدولي كيفية تدريبه للشباب في استخدام الأزمات والظروف الصعبة لتغيير واقعهم المهني والمادي، وتنشيطه للطاقات الشبابية الفلسطينية من خلال إحياء القطاعات المهمشة المهنية لإشراكها في منظومة العجلة الاقتصادية لزيادة تنوع الإبداع الشبابي والخدمات المتاحة لأفراد المجتمع في السوق الفلسطيني.

وتخلل الحدث فقرات فنية متنوعة موسيقية وكوميدية وغنائية متنوعة، ومن الجدير ذكره، أن TEDx هي مبادرات محلية منبثقة عن المبادرة العالمية الأم TED، تم إنشاؤها لنفس الأهداف والتي تتمثل باكتشاف الأفكار التي تستحق الانتشار ويجري تنظيمها بشكل مستقل من قبل أفراد متحمسين يسعون الى اكتشاف أفكار جديدة وملهمة، بالإضافة الى مشاركة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في مناطقهم، للدفع باتجاه إثارة الحوار حول هذه الأفكار في المجتمعات.

 

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