دولي

ارتفاع حصيلة غرق مركب في بنغلادش إلى 40 قتيلا

ارتفاع حصيلة غرق مركب في بنغلادش إلى 40 قتيلا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد ضحايا غرق مركب في بنغلادش، اليوم الإثنين، إلى 40، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وقال رئيس شرطة بودا سوجوي كومار روي: إن رجال خدمة الإطفاء وغواصين تابعين للبحرية انتشلوا 15 جثة أخرى من مجرى نهر كاروتوا.

ووفق الشرطة فإن المركب كان يقل نحو 90 شخصا من بينهم نحو 50 حاجا إلى المعبد الهندوسي الذي يعود تاريخه لقرون عدة من أجل حضور مهرجان كبير.

وأضاف روي لوكالة "فرانس برس" إن "العديد من الركاب ما زالوا في عداد المفقودين، وعملية البحث والانقاذ المشتركة التي نقوم بها لا تزال مستمرة".

وقضى أكثر من 40 شخصا في كانون الأول/ديسمبر الماضي عندما اشتعلت النيران في عبّارة مكتظة من ثلاثة طوابق في جنوب البلاد، كما غرقت عبارة في دكا في حزيران/يونيو من العام الماضي بعد اصطدامها بسفينة أخرى، ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل.

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