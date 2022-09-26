رئيس مجلس النواب العراقي يقدم استقالته

رام الله - دنيا الوطنقدم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه.وسيعقد البرلمان يوم غد الأربعاء، جلسة يتضمن جدول أعمالها التصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه، وفق بيان للبرلمان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وسيتضمن جدول الأعمال انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وفق البيان ذاته، دون تفاصيل أكثر حول موعد تقديم الاستقالة وأسبابها.يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية يعيشها العراق حالت دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وانتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى تشكيل "فريق فني" من القوى السياسية لمناقشة وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.وحالت خلافات بين تحالفي التيار الصدري (شيعي) والإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) دون تشكيل الحكومة.