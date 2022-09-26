شؤون فلسطينية

أبو عيطة يزف بشرى بخصوص المنحة الجزائرية لطلاب فلسطين

أبو عيطة يزف بشرى بخصوص المنحة الجزائرية لطلاب فلسطين
فايز أبو عيطة
رام الله - دنيا الوطن
زف السفير الفلسطيني في الجزائر فايز أبو عيطة بشرى بخصوص المنحة الجزائرية لطلاب دولة فلسطين.

وقال أبو عيطة في تصريح له مساء اليوم الاثنين، إنه وبعد جهود حثيثة بذلتها سفارة فلسطين في الجزائر نجحت في تحقيق عدداً من الملفات.

وبين أبو عيطة أنه تم زيادة عدد الطلاب المقبولين في منحة الجزائر _ليسانس_ 2022_2023 بل مضاعفة المنحة استثناء تعويضا عن الأعوام السابقة التي توقفت فيها المنحة حيث وصل عددهم هذا العام إلى_422_طالب في كافة التخصصات، النصيب الأكبر منها لتخصص الطب البشري وطب الأسنان والهندسة.

وبين أنه سيتم الالتزام  التام بالكشوفات الواردة من وزارة التعليم العالي الفلسطينية، دون أي تغيير أو تبدل.

وأكد العمل على وصول الطلاب للجزائر للالتحاق بجامعاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة، تفاديا لضياع عام دراسي عليهم، كما كان يحدث في الأعوام السابقة بسبب وصولهم في وقت متأخر.

وبين أب عيطة أنه سيتم خلال الساعات المقبلة الإعلان من قبل السفارة عن موعد الحصول على تأشيرات الدخول إلى الجزائر

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