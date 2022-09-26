شؤون فلسطينية

الأب مانويل مسلم يدعو المسيحيين في فلسطين للنفير وحماية الأقصى

الأب مانويل مسلم يدعو المسيحيين في فلسطين للنفير وحماية الأقصى
مانويل مسلم
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية والعالمية لعدالة وسلام القدس، المسيحيين في فلسطين للنفير وحماية المسجد الأقصى من الاحتلال.

وأكد الأب مسلم أن نجاح مخططات المستوطنين بهدم المسجد الأقصى، تعني تدمير الوجود المسيحي والإسلامي في القدس.

 ووجه مسلم رسالة للمسيحيين في القدس وعموم فلسطين التاريخية بضرورة النفير والانضمام إلى أخوتهم المسلمين في الدفاع عن الأقصى من الغطرسة الإسرائيلية.

وأكد أن الحفاظ على المسجد الأقصى، بمثابة حفاظ على كنيستي المهد والقيامة ووجود المسلمين والمسيحيين في فلسطين.

وقال إن الفلسطينيين أمام هجمة تستهدف وجودهم، منذ تأسيس دولة الاحتلال، وأن المسجد الأقصى رمز للهجوم الذي أعد له "ثيودور هرتسل" مؤسس الحركة الصهيونية.

وأشار الأب مسلم إلى أهمية الحشد الفلسطيني في هذه المرحلة، والنفير في الأقصى والقدس والطرق المؤدية لها.  

كما دعا لمسيرة إسلامية مسيحية موحدة من جميع بلدات فلسطين نحو القدس، للتعبير عن الإصرار على الوجود في فلسطين رغم كل ما يخطط له الاحتلال.

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