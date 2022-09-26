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ليبيا.. اشتباكات دامية غرب طرابلس

ليبيا.. اشتباكات دامية غرب طرابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة الزاوية الليبية، غربي العاصمة طرابلس، اشتباكات عنيفة بين الميليشيات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة.

ونقل تلفزيون "سكاي نيوز" عن شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت في البداية قرب الطريق الساحلي وتحديدا منقطة بئر الغنم وامتدت لبعض الأحياء.

وأوضح الشهود أن الاشتباكات التي اندلعت كانت بين ميليشيات "السلعة"، التابعة لعثمان اللهب، وأخرى تابعة لميليشيا أبناء السيفاو، ويعتقد بأن سبب الاشتباكات هو اختلاف حول تقاسم النفوذ في المدينة.

وتسببت الاشتباكات في إصابة بعض المدنيين الموجودين بمحيط القصف، ولم تعلن حتى اللحظة وجود وفيات من عدمه، وأظهرت مقاطع فيديو عناصر وسيارات دفع رباعي تتبادل إطلاق النيران وسط الأحياء السكنية.

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