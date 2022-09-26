شؤون فلسطينية

هنية ينعى الراحل يوسف القرضاوي

هنية ينعى الراحل يوسف القرضاوي
هنية والقرضاوي
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 96 عامًا.

ونعى هنية، باسمه وباسم قيادة "حماس" وجماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج الشيخ القرضاوي، قائلًا إنّه كان "علماً من أعلام الأمة، وقامة من قاماتها العليا، وقضى نحبه بعد مسيرة حافلة بالجهاد والدعوة والعلم".

وأضاف "لقد فقدت الأمة اليوم واحدا من أئمتها المجددين الذين شكلوا ركناً مكيناً بعلمه وعطائه وجهاده في صرح الإسلام الشامخ، فقد ترك بصماته في كل مجال، وله الأثر الصالح من المواقف والكتب والمؤلفات والفتاوى والشعر والعلم الشرعي والدفاع عن هذا الدين وانفتاحه ووسطيته وحضاريته وصلاحيته لكل زمان ومكان".

وأشاد بالفقه السياسي للعلامة الراحل "وقدرته على استيعاب المتغيرات، والجمع بين الثابت والمتغير، وتحديد الأولويات والمصالح وفقه الموازنات"، مؤكّدًا انّ القرضاوي ترك "إرثًا عظيمًا سيظل نبراسًا للأجيال التي تطلع إلى العيش في ظلال هذا الدين العظيم".

وتابع هنية "إننا اليوم ونحن ننعى هذا العالم الرباني نستذكر مواقفه تجاه فلسطين والقدس والأقصى، ودعمه لحقوق شعبنا ونصرته بالكلمة الصادقة والمواقف والفتاوى والمؤلفات المتعددة، وتأكيده بنفسه وبأعماله وماله أن دور العلماء هو قيادة الأمة وتحمل مسؤولياتهم الشرعية تجاه فلسطين ومقاومتها، بل وزار فلسطين مرابطا وإماما وشيخا وعالماً وكاسراً لحصار غزة".

واختتم رئيس المكتب السياسي لحماس بيانه بالدعاء للعلامة الفقيد يوسف القرضاوي بالرحمة وفسيح الجنان، ولذويه بالصبر والسلوان.

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