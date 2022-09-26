"الديمقراطية": اقتحام المسجد الأقصى لعب بالنار وشعبنا لن يسمح للاحتلال باستمراره

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، بياناً أدانت فيه اقتحام المستوطنين واليهود المتطرفين للمسجد الأقصى، والاعتداء على المقدسيين والمصلين واعتقال عدد منهم ومنعهم من الوصول لـ "الأقصى".وأكدت الجبهة أن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى، مؤشرٌ خطير، ولعبٌ بالنار واستفزازٌ لمشاعر شعبنا الفلسطيني وكرامته الوطنية. متوجهة بالتحية لشعبنا الفلسطيني وخاصةً أهلنا المقدسيين الذين يدافعون بصدورهم العارية ويتصدون لاقتحامات الاحتلال والمستوطنين لـ«الأقصى» وتهويد القدس.وشددت الجبهة على أن حكومة لابيد تواصل اللعب بالنار وتعتمد سياسة عدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه وقدسه، وتُشعل الحرائق في كل مكان، في فلسطين وخارجها، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الحرائق، في محاولة إسرائيلية بائسة لتغيير الوقائع الميدانية وفرض المخططات الاستيطانية والتقسيم الزماني والمكاني على «الأقصى».وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن شعبنا لن يسمح للاحتلال بتغيير الوقائع الميدانية بالقدس و«الأقصى»، وسيُشعل لهيب الانتفاضة والمقاومة بكل أشكالها وأساليبها النضالية في وجه الاحتلال والمستوطنين في فلسطين.