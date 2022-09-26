شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي": القدس خط أحمر ومحاولات الاحتلال فرض أي واقع جديد ستفشل

"النضال الشعبي": القدس خط أحمر ومحاولات الاحتلال فرض أي واقع جديد ستفشل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بأن التصعيد الهمجي المنظم الذي يقوم به الاحتلال بقرار سياسي وأمني بخطوة متسارعة لفرض سياسة الأمر الواقع والاستفراد بشعبنا الأعزل وارتكاب الجرائم العدوانية بحق شعبنا يتطلب موقفاً عربياً ودولياً واضحاً برفض وإدانة ممارسات الاحتلال وعدوانه الارهابي.

واعتبرت اقتحام قوات الاحتلال ا ومجموعات من قطعان المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد "الأقصى" المبارك، والاعتداء على المرابطين واجبارهم على الخروج من باحات المسجد تمهيدا لاقتحامات المستوطنين، للاحتفال برأس السنة العبرية، وادائهم طقوسًا تلمودية استفزازية في باحاته ، وإضاءة الاحتلال سور القدس بعبارات وصور توراتية تصعيد خطير وإصرار من الاحتلال على إشعال الاوضاع بمدينة القدس التي تصدت وستواصل تصديها لكل المؤامرات التهويدية.

وجاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين لفرعي بيت لحم واريحا، بحضور أعضاء المكتب السياسي مراد حرفوش وأشرف عكه ، وأعضاء اللجنة المركزية لؤي الفاخوري ورحاب برهوم وعيسى جلايطة واكرم جلايطه.

وقال حرفوش إن ممارسات الاحتلال باتت منفلتة وتستهدف الحقوق والوجود للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين في القدس ، وتهدد بتحويل الصراع إلى صراع ديني يتخطى حدود المدينة المقدسة وشعبها.

واعتبر أن حماية المسجد الأقصى والدفاع عنه وعن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة واجب على الأمة العربية والإسلامية والمطالبة اليوم بوقفه جدية مع ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات خطيرة.

ومن جانبها اشارت برهوم إلى أن تراخي المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وعدم اتخاذ أية إجراءات عملية لحماية وإنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية في الأراضي المحتلة، وخاصة في مدينة القدس، هو ما يشجّع الاحتلال على المضي قدماً في مخططاته التهويدية والتي سوف تفجر الأوضاع في المنطقة.

هذا وناقشت الجبهة سبل استنهاض الاوضاع النقابية والتنظيمية والعمل على اوسع مشاركة فاعلة مع كافة القوى الوطنية من أجل التصدي للاحتلال ، وكذلك اسناد الاسرى المضربين عن الطعام بالفعاليات.


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