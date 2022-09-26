شؤون فلسطينية

الحسيني يحذر من تفجر الأوضاع ويثمن الوقفة البطولية للمقدسيين والأهل داخل أراضي 48

الحسيني يحذر من تفجر الأوضاع ويثمن الوقفة البطولية للمقدسيين والأهل داخل أراضي 48
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عدنان الحسيني، رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك وتجري اتصالاتها مع كافة الأطراف العربية وخاصة الاشقاء في الأردن أصحاب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والإقليمية والدولية، وتعمل بشكل حثيث لدرء الاخطار المحدقة به وسط انفتاح شهية المستوطنين المتطرفين المدعومين من الجهات الرسمية والقضائية في سلطة الاحتلال الإسرائيلي لاستباحة قدسية الحرم القدسي الشريف ورفع وتيرة الاقتحامات وأداء الصلوات التلمودية.

وثمن الحسيني في بيان صدر عنه صباح اليوم الوقفة المشرفة التي يقفها أبناء المدينة المقدسة، واهلنا داخل أراضي عام 48، للدفاع عن المسجد الأقصى والذي يتعرض لأبشع حملة استهداف، داعيا الى مواصلة الحشد والرباط والتصدي للمخططات المبيتة وعلى رأسها تغيير الوضع التاريخي القائم ، في استغلال واضح للموقف الأمريكي والدولي المنحاز لدولة الاحتلال والعربي المترهل.

وأكد أن أبناء الشعب الفلسطيني برهنوا مرة تلو الأخرى انهم خط الدفاع الأول عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .

واوضح ان الاحتلال لا يألو جهدا في عملية تهويد المسجد الأقصى مستندا ومعززا بالقضاء الإسرائيلي المسيس ، والذي أجاز للمستوطنين بمضاعفة اقتحاماتهم الاستفزازية واستباحة قدسية المكان باداء الطقوس التلمودية وخاصة ما يسمى " نفخ البوق " ، في الوقت الذي يعزز من انتشار قواته القمعية على ابواب المسجد وفي محيط البلدة القديمة ويحد من دخول المصلين المسلمين ، بل ووصل الامر الى التدخل السافر بشؤون دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس المشرفة على هذا المكان البالغ مساحته 144 دونما .

وقال: "بالرغم من ذلك فابناء الشعب الفلسطيني لا يدخرون جهدا في محاولاتهم الدؤوبة للدخول الى المسجد الاقصى والرباط فيه متسلحين بالدعاء والهتافات المنددة ومواجهة القمع الاحتلالي بشتى الوسائل ، خاصة وان الفترة القادمة ستشهد انطلاق موجة عاتية من العدوان ومزيد من الاقتحامات ونفخ البوق والرقص واداء الطقوس التلمودية بمناسبة الاعياد اليهودية ، سعيا لتهويده وفرض واقع جديد مخالف للاستاتيكو المعمول به".

وحذر الحسيني من تفجر الاوضاع محملا الحكومة الاسرائيلية تداعيات التصعيد الخطير المحيط بالمنطقة موضحا ان المسجد الاقصى وعلى مر التاريخ كان بؤرة اندلاع موجات الغضب والشرارة التي ستؤدي الى دخول المنطقة في دوامة لا يمكن السيطرة عليها ، داعيا العالمين العربي والاسلامي الى وقفة جدية مساندة لابناء الشعب الفلسطيني في تصديهم لعدوان الاحتلال الاسرائيلي .

 

 


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