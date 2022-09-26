شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: اعتقالات همجية متتالية في صفوف الشبان الفلسطينيين

هيئة الأسرى: اعتقالات همجية متتالية في صفوف الشبان الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، تفاصيل الضرب والعنف الذي تعرض له عدد من الأسرى الفلسطينيين، أثناء مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنازلهم واعتقالهم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب عودة عبد الله عسكر (33 عاما) من بلدة حزما/القدس، الساعة الرابعة فجرا، وقامت بتفتيش البيت بشكل عنيف وتكسيره وقلب محتوياته رأسا على عقب، فيما تعرض الأسير للضرب المبرح، حيث قام اثنين من جنود الاحتلال بطرحه على الأرض وجلسوا على ظهره و قاموا بضربه على رأسه وظهره بواسطة الأيدي وفوهات البنادق، ثم اقتادوه إلى مركز تحقيق عصيون، تم استجوابه لدى الشرطة في (عوفر) وحول للاعتقال الإداري، علماً أنه أسير سابق أمضى 10 أشهر في سجون الاحتلال.

فيما تعرض الشاب أنس زكي أبو عليا(22 عاما) من قرية المغير/رام الله، للضرب الشديد بواسطة الأيدي و الأرجل وفوهات البنادق على ظهره ورأسه ومعدته، أثناء اقتحام قوات الاحتلال لبيته الساعة الثانية بعد منتصف الليل واعتقاله، حيث أخذه الجنود مشيا على الأقدام مسافة 6 كلم حتى وصل الى المستوطنة القريبة من البلد، ومكث هناك قرابة الثمان ساعات ثم اقتيد إلى عصيون، وتم استجوابه لدى الشرطة في عوفر، ليتم تحديد جلسة محكمة له يوم الخميس القادم 29/9/2022. وهذا الاعتقال هو الثاني للأسير، حيث أمضى مسبقا 9 أشهر في سجون الاحتلال.

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