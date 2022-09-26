"العربية الفلسطينية" تدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنادانت الجبهة العربية الفلسطينية، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم بمناسبة ما يسمى بعيد راس السنة العبرية بدعم وحماية من قوات الاحتلال التي منعت المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى واعتدت عليهم بالضرب مما أدى الى إصابة عدد منهم.وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما يحدث في القدس عربدة صهيونية وسياسة احتلالية لتحويل القدس لثكنة عسكرية ومحاولة الاحتلال والمستوطنون فرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى، من خلال الاقتحامات اليومية يعكس مدي تطرف الاحتلال ونازيته في كسر كافة المحرمات والمساس في بقداسة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتدنيسهما إرهاب دولة خارجة عن القانون والمواثيق الدولية.وتابعت الجبهة: أن مواصلة الاحتلال تزوير الحقائق التاريخية ومحاولة تغيير معالم القدس العربية، حلقة في مسلسل التهويد المتسارعة التي تشهدها المدينة المقدسة تحت مرأة ومسمع من الصمت الدولي المطبق والمنحاز للاحتلال ، محذرة بأن التنكر لحقوق شعبنا وسلب أرضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية، وعمليات الحفر المستمرة أسفل المسجد الأقصى المبارك خطوة من شأنها أن تقود الساحة الفلسطينية والمنطقة برمتها الى العداء المفتوح ونتائج وتداعيات خطيرة جراء استمرار الاحتلال بممارساته وجرائمه التي يرتكبها وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية.واكد الجبهة على ضرورة ان تتحمل الامة العربية والاسلامية مسؤوليتهم بالتحرك الفوري والعاجل والقيام بواجبهم في الدفاع وحماية مدينة للقدس والمسجد الاقصى من عربة الاحتلال.