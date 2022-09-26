اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية تقعد اجتماعها الأول

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الفلسطينية.ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لإجراء انتخابات الغرف التي ستنطلق في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2022، وفق جدول زمني لـ18 غرفة تجارية في كافة محافظات الوطن تبدأ في محافظتي أريحا ودير البلح في التاريخ المذكور.وشدد العسيلي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، على أهمية اتخاذ الإجراءات والتحضيرات اللازمة لضمان إجراء العملية الانتخابية وفق القانون والنظام، لأهميتها في تحسين أداء الغرف التجارية للمساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني.بدوره، أكد رئيس اللجنة الانتخابية القاضي أحمد ولد علي، الجاهزية لاتخاذ كل ما يلزم لضمان نجاح العملية الانتخابية عملاً بالأنظمة والقوانين الناظمة للغرف التجارية.وفي نهاية اللقاء، أدى أعضاء اللجنة اليمين القانونية أمام الوزير بحسب ما نص عليه القانون والنظام.يشار إلى أن الانتخابات ستجرى بالتزامن بين شطري الوطن وبما يشمل القدس، وفق جدول زمني يشمل عقد الانتخابات فيها بالتتابع.