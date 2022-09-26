شؤون فلسطينية

بالفيديو.. ماذا علق المسن "أبو بكر" بعد الاعتداء الوحشي من قِبَل الاحتلال بالأقصى؟

بالفيديو.. ماذا علق المسن "أبو بكر" بعد الاعتداء الوحشي من قِبَل الاحتلال بالأقصى؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أُصيب مسن مقدسي بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، عليه عند باب السلسلة، أثناء تصديه لاقتحامات للمسجد الأقصى.

ونُقل المسن المبعد خير الشيمي "أبوبكر" إلى مستشفى المقاصد، بعد إصابته في رأسه ورقبته، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه في طريق المجاهدين قرب المسجد الأقصى.

وقال الشيمي من على سرير المستشفى: "نحن إن شاء الله فداء للأقصى، والأقصى بستاهل، ومستعدين نضحى أكثر من هيك، كل ما نملك فداء للأقصى".

وأضاف: "وجودنا في الأقصى كرم واصطفاء من الله لنبقى فيه ونرابط وندافع عنه، وما نقدمه اليوم لا شيء أمام تضحيات من هم خلف قضبان الاحتلال داخل السجون".


 




 




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