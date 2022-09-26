شؤون فلسطينية

فتح: الاقتحامات الإسرائيلية للقدس تؤسس لمرحلة جديدة من الصراع

فتح: الاقتحامات الإسرائيلية للقدس تؤسس لمرحلة جديدة من الصراع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، المحافظات الجنوبية، إن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى وإقامة الصلوات التلمودية فيه، تؤسس لمرحلة جديدة ومتطورة من الصراع المفتوح مع الاحتلال وأدواته في المنطقة والإقليم.

وأكد عبيد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن هذه الاقتحامات والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين و الدماء المسفوحة في جنين ونابلس والخليل ورام الله و قطاع غزة، "تدعونا فوراً إلى ضرورة إنهاء الانقسام الأسود الذي شكل جسر العبور المجاني لكل مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية".

ودعا القيادي في فتح، كل أطر ومؤسسات الحركة ومختلف القوى الوطنية و الإسلامية إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى وشعبنا العظيم المرابط في القدس وكذلك تطوير أدوات المقاومة بما يتناسب مع حجم هذه التحديات الكبيرة، وحيّ عبيد المرابطات و المرابطين و كل الأخوات والأخوة الأحرار الأوفياء في قيادة إقليم العاصمة والمناطق والأطر التنظيمية التي تشكل درع الأمة الأول وحصنها الحصين.

وثمن عبيد ما جاء في الخطاب الجامع للرئيس محمود عباس أبو مازن في الأمم المتحدة و ما اعتبره الكل الوطني بأنه يمكن أن يكون خارطة طريق تقودنا نحو الحرية و الاستقلال، جاء ذلك خلال اللقاءات مع العديد من وسائل الإعلام المحلية.

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