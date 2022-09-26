شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

حماس تُعلق على التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، إن ما يجري من اقتحامات وانتهاكات إسرائيلية  للمسجد الأقصى المبارك، تعكس حجم التطرف والعنصرية التي وصلت اليها العقلية والذهنية الإسرائيلية في التعامل مع شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها "تعكس حجم الجريمة والظلم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات".

وتابعت حماس: بأن شعبنا الفلسطيني بمقاومته المتصاعدة وبثباته وتصديه للاقتحامات وعمليات التهويد، استطاع أن يحول هذه المسيرات والاقتحامات إلى حالة استنزاف مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي أمنيا وسياسيا وعسكرياً.

وقالت: إن على "كل أبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل أن يستمروا في التحشيد والرباط في الأقصى والدفاع عنه وحمايته بكل قوة".

وشددت على أن الواجب الديني والقومي يتطلب من كل أبناء الأمة العربية والإسلامية تشكيل أكبر حالة دعم و إسناد لشعبنا ولأهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى، لان المعركة معركتهم جميعا، والخطر الإسرائيلي ليس على فلسطين فحسب بل على المنطقة برمتها.

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