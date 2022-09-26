دولي

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مناورات بحرية

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مناورات بحرية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد يوم من اختبار كوريا الشمالية صاروخًا باليستيا قصير المدى.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية)، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الذي تولى منصبه في أيار/ مايو الماضي تعزيز المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بعد سنوات من الدبلوماسية الفاشلة مع كوريا الشمالية في عهد سلفه.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية، في بيان لها: "إن هذه التدريبات هدفها إظهار الإرادة القوية لتحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للرد على الاستفزازات الكورية الشمالية"، بحسب ما ذكرت (فرانس برس).

وأضافت البحرية الكورية الجنوبية أن المناورات، التي تستمر 4 أيام على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، ستشمل أكثر من 20 سفينة حربية ومجموعة متنوعة من الطائرات وستجري تدريبات على عمليات حربية مضادة للسفن والغواصات ومناورات تكتيكية وعمليات بحرية أخرى.

وقال الضابط البحري الكوري الجنوبي، كواك كوانغ-ساب، في البيان، إنه "من خلال هذه التدريبات، سنعمل على تحسين القدرة على إجراء عمليات مشتركة بين القوات البحرية للبلدين"، كما أفادت الوكالة الفرنسية.

وتأتي هذه المناورات غداة إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا هو الأحدث في سلسلة من عمليات كثيرة مماثلة نفذتها بيونغ يانغ هذا العام.

وحذرت الرئاسة الكورية الجنوبية، السبت، من أن كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخ بالستي يطلق من غواصة (SLBM) وهو سلاح كانت جربته في مايو الماضي.

وأجرت بيونغيانغ عددا قياسيا من تجارب الأسلحة هذا العام، وعمدت في وقت سابق هذا الشهر إلى تعديل قانون يسمح لها بتنفيذ ضربة نووية وقائية وتعهدت عدم التخلي عن أسلحتها النووية.

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