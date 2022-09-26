دولي

بعد إعصار نورو … السلطات الفلبينية توزع مساعدات على المتضرين

بعد إعصار نورو … السلطات الفلبينية توزع مساعدات على المتضرين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وزعت السلطات الفلبينية، اليوم الاثنين، مساعدات على آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد أن اجتاح الإعصار نورو العاصمة مانيلا، والأقاليم الشمالية. 

و أغلقت السلطات المدارس والمكاتب الحكومية وسوق الأوراق المالية بعدما اجتاحت رياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة، جزيرة لوزون، حسب ما ذكر موقع (سكاي نيوز العربية)

وأمر الرئيس فرديناند ماركوس بنقل الإمدادات جوا وتوفير معدات إزالة المخلفات للبلدات الأكثر تضررا.

وقال ماركوس في مؤتمر صحفي مع مسؤولي إدارة الكوارث: "النقطة التي يمكننا عندها التوقف هي عندما يعود غالبية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ديارهم بالفعل"، مشيرا إلى أن 74 ألف شخص اضطروا للجوء إلى مراكز الإجلاء بسبب العاصفة.

وقال مسؤولون إن لوزون، التي تمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد ونحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، بدأت عمليات إزالة المخلفات بعد أن بدأت الفيضانات في الانحسار بمنطقة العاصمة.

وقال الحاكم دانييل فرناندو لمحطة "دي.زد.إم.إم" الإذاعية إن خمسة من أفراد الإنقاذ لقوا حتفهم في إقليم بولاكان حيث شوهد السكان وهم يخوضون في المياه العميقة بينما تقطعت السبل ببعضهم على أسطح المنازل.

وتشهد الفلبين، التي تتألف من أكثر من 7600 جزيرة، 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا.

وفي عام 2013 تسبب إعصار هايان، وهو أحد أقوى الأعاصير المدارية التي تم تسجيلها على الإطلاق، في مقتل 6300شخص.

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