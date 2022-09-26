ضمن إجراءات جديدة.. "المواصلات" بغزة تمدد حملة التخفيض على رسوم الترخيص على المركبات العمومية





وناشد المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، بغزة، أنيس عرفات، السائقين بضرورة الالتزام بالقوانين، منعا للازدحام وعرقلة سيارات الدفاع المدني والإسعاف.

ودعا المواطنين الركوب من الكراجات المتخصصة لنقل الركاب، لمنع الازدحام وتسهيل الحالة المرورية في المفترقات ووسط المدن.

وأكد أن الوزارة تبذل كافة جهودها لخدمة المواطنين وقطاع السائقين، وتنفيذ مسؤوليتها في تطبيق قواعد السير وتحقيق السهولة المرورية.

وأعلن عرفات، بدء العمل على تأهيل شارع رقم 11 في منطقة النصيرات، وشارع رقم 41 في مدينة خانيونس، وذلك بتمويل من صندوق السلامة المرورية الممول من المخالفات المرورية.

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة النقل والمواصلات، بغزة، الموافقة على إجراءات جديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور، وبناءً على قرار متابعة العمل الحكومي.وأولى الإجراءات، تمديد حملة التخفيض على رسوم الترخيص والضرائب على المركبات العمومية فقط، وذلك حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى زيادة جهود شرطة المرور لتنظيم الحالة المرورية عند الكراجات والطرق الرئيسية.كما أعلنت الوزارة استمرار السماح بتحويل المركبات الملاكي إلى مركبات نقل عمومي، ومنع مركبات الملاكي من دخول كراجات المركبات العمومية.وأعلنت عن المتابعة الميدانية لحركة الدراجات النارية والتكاتك وعربات تجرها الدواب في الطرق الرئيسية، وتجميد كافة المخالفات السابقة للسائقين، بحيث يتم شطبها نهائياً لكل سائق يلتزم بالقوانين ولا يعرض نفسه للمخالفة خلال مدة عامين، وفي حال تكرار المخالفة يتم تفعيل هذه المخالفات.