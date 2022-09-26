مولدوفا تهدد بحرمان مواطنيها المحاربين في أوكرانيا إلى جانب روسيا من الجنسية





وأضافت: "ندرس إمكانية سحب الجنسية من المواطنين الذين يحملون الجنسية المولدوفية فقط وسيشاركون في النزاع العسكري إلى جانب المعتدي".



وأكدت أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات حول تعبئة سكان ترانسنيستريا، لكن السلطات تحذر من معاقبة أولئك الذين سيتم تجنيدهم وسيشاركون في القتال إلى جانب روسيا.



رام الله - دنيا الوطنصرحت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، بأن مجلس الأمن الأعلى في بلادها أصدر توصية بحرمان مواطني البلاد المشاركين في الأعمال القتالية في أوكرانيا إلى جانب روسيا من الجنسية.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، قالت ساندو في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "يوجد هناك خطر من تعبئة المواطنين المولدوفيين في المناطق الشرقية من مولدوفا (ترانسنيستريا)".