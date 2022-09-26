صور.. تجمع أهالي "زراعة القوقعة" يوجهون مناشدة عاجلة للرئيس عباس

نظم تجمع أهالي "زراعة القوقعة" في قطاع غزة، لقاءً، لطرح مشاكل وتحديات أطفالهم من زارعي القوقعة.





وناشد التجمع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د. محمد اشتية، ووزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، ووزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم، بالنظر لوضع أطفالهم الذين قاموا بزراعة قوقعة، وهم بحاجة لاستبدال أجهزتهم وتوفير قطع غيار لها.





وبيّن أن الأطفال الذين قاموا بزراعة قوقعة يحتاجون لتغيير أجهزتهم، بعد خمس سنوات من العملية، مشيراً إلى وجود تحويلات لديهم لاستبدال الأجهزة منذ ما يقارب عام، ولم يحصلوا على الأجهزة حتى الآن، علماً بأن الأجهزة القديمة معطلة تماماً منذ أكثر من ثمانية شهور، ومن يومها لا يستطيع الأطفال السمع بسبب تعطل أجهزتهم، وهذا ألحق بهم ضرراً كبيراً وبمستقبلهم وهم الآن منقطعين عن التواصل والدراسة.





وطالب الأهالي الحكومة والوزارات بتوفير بدل للأجهزة وقطع غيار لها، وتوفير بيئة تعليمة ملائمة لأطفالهم باعتبارها أقل حقوقهم، وتوفير مساعدات لهم من وزارة التنمية الاجتماعية مؤكدين على أن الطفل من زراعي القوقعة يحتاج (800-1000) كحد أدنى كمصاريف شهرياً، دون القطع والصيانة





وأوضح الأهالي أن أطفالهم يعانون عدم توفير البيئة التعليمية المناسبة داخل مدارسهم، مطالبين وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة مناسبة لأطفالهم بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني.































رام الله - دنيا الوطن