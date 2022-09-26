حمادة: المرابطون هم خط الدفاع الأول عن الأقصى بالرغم من إجراءات الاحتلال





وأشار خلال حديثه لإذاعة (الأقصى)، إلى أن الاحتلال لم ينجح في تفكيك هذه الوحدة وقد فشل فشلاً ذريعاً في ذلك.



وقال إن "المرابطون هم خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، وتكبيراتهم تمثل انتصاراً للفلسطيني، وقد وصلوا للدفاع عنه رغم إجراءات الاحتلال والمنع.









وبين أن "قطعان المستوطنين لا يعطون سيادة للاحتلال معللاً ذلك أنهم يقتحمون في ظل حماية مكثفة من شرطة الاحتلال".



وشدد على أن الاحتلال ومستوطنيه لن يستطيعوا إقامة هيكلهم المزعوم وقرابينهم في الأقصى.

وبين حمادة أن شعبنا يفرح عندما يأتي الرد على هذه الإقتحامات من شبابنا الثائر، مؤكداً على ثقته بشعوبنا العربية والإسلامية بأنهم يحملون همَّ الأقصى،قائلاً "إن الأمر خطير".

وأضاف: أن وجود المرابطين بالمسجد الأقصى يثبت الحق وينغص على الاحتلال، ويمنعه من تحقيق هدفه بالتقسيم الزماني والمكاني".وبين أن "قطعان المستوطنين لا يعطون سيادة للاحتلال معللاً ذلك أنهم يقتحمون في ظل حماية مكثفة من شرطة الاحتلال".وشدد على أن الاحتلال ومستوطنيه لن يستطيعوا إقامة هيكلهم المزعوم وقرابينهم في الأقصى.

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم حركة حماس، محمد حمادة، على أن كل مكونات شعبنا تتوحد إذا تعلقت القضية بالقدس كما حصل في معركة سيف القدس.