الرشق: استهداف الاحتلال للصحفي الفلسطيني جرائم ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم

عمليات الملاحقة والتضييق والإرهاب الممارَس ضد المؤسسات الإعلامية الفلسطينية وإغلاقها، وتدمير وقصف مقراتها خاصة خلال معركة "سيف القدس" عام 2021، والمحاولات المتكرّرة لمحاربة وحجب المحتوى الفلسطيني في مواقع التواصل الاجتماعي، هي سياسة منحازة للاحتلال وتخدم أجندته العنصرية والاحتلالية".





وأضاف: أن "استمرار تلك الممارسات يساهم في تضليل الرَّأي العام العالمي في "حرب الكلمة والصورة" حول حقيقة ما يجري ضدّ الأرض والشعب الفلسطيني".



ودعا الرشق إلى حماية الصحفيين والإعلاميين في أداء مهامهم بكل حريّة، والإفراج عن جميع الأسرى في السجون، مشيراً إلى ضرورة محاكمة الاحتلال على جرائمه البشعة بحق الصحفيين، لاسيما جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وقتل الصحفية غفران وراسنة.





وأوضح أن اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني يتزامن مع هبّة النفق البطولية التي اشتعلت جذوتها في ربوع الوطن، انتصاراً للقدس والأقصى.





وشدد على ضرورة توحيد كل الجهود الإعلامية، بين جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، وتعزيز التنسيق لخدمة قضية شعبنا الوطنية، في تثبيت الرّواية والمحتوى الفلسطيني، ومواجهة الدعاية الصهيونية، وفضح جرائم الاحتلال بحقّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي ورئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس، عزّت الرّشق، أن استهداف الاحتلال للصحفي الفلسطيني، بالملاحقة والاعتقال والإبعاد والقتل بدم بارد، هي جرائم ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم .وقال الرشق: في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني: إن "