البكري يترأس جلسة العملات الافتراضية خلال المؤتمر 33 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية





وتحدث فيها عن أهمية عنوان المؤتمر المتعلق بالاجتهاد كضرورة عصرية وحاجة لنهضة المسلمين وإبعاد من وضع نفسه ضمن هذه الفئة من المجتهدين وهو قاصر عن هذا الأمر، شاكراً وزارة الأوقاف المصرية على هذا المؤتمر الهام ولدورها المميز في العمل الإسلامي وتوعية المسلمين بأمور دينهم



وشاركت فلسطين بالمؤتمر بوفد رفيع المستوى ضم قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خليل الرفاعي ومدير عام الوعظ والارشاد بوزارة الأوقاف وفيق علاوي ومدير عام مكتب وزير الأوقاف بالمحافظات الجنوبية محمد سلامة.



كما شارك كوكبة من وزراء الأوقاف والمفتين والعلماء والكتاب والصحفيين من مختلف أنحاء العالم.









رام الله - دنيا الوطنترأس الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية جلسة العملات الافتراضية خلال المؤتمر 33 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان ( الاجتهاد ضرورة العصر- صوره.. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه).