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شؤون فلسطينية

مجدلاني: ندعو الجاليات الفلسطينية للالتفاف حول خطاب الرئيس عباس

مجدلاني: ندعو الجاليات الفلسطينية للالتفاف حول خطاب الرئيس عباس
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني أن الجاليات الفلسطينية تمثل خط الدفاع عن قضية شعبنا والعمل على نقل الحقائق للرأي العام العالمي وكذلك مواجهة رواية الاحتلال المزيفة.

وأضاف مجدلاني خلال لقاء موسع مع كادر الجبهة في ساحة أوروبا الأمريكتين وروسيا وعبر (زوم)، أن تصاعد قوة اليمين في الدول الاوروبية وكذلك انشغال أوروبا بالأزمة الروسية الأوكرانية، يتطلب منا العمل أكثر لحشد الرأي العام الأوروبي لصالح قضية شعبنا.

وتابع: "لقد وضع خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التي عليه القيام بها من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير تلحق الضرر بمصداقية المجتمع الدولي والهيئات الأممية".

وقال مجدلاني: "اليوم كافة أبناء شعبنا الفلسطيني عليهم الالتفاف خلف خطاب الرئيس وهو خطاب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن ما يقوم به الاحتلال من عدوان متواصل واستيطان واعتقال وتهجير وتهويد مدينة القدس يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني".

وأوضح أن دعوة الرئيس الجزائري للحوار الفلسطيني نأمل أن تستطيع أن تخترق هذا الملف وتتوحد الرؤية حول إنهاء الانقسام بما يساهم في ترتيب البيت الفلسطيني وتمتين الجبهة الداخلية.

ودعا مجدلاني كافة الجاليات الفلسطينية للانخراط في المجتمعات التي تتواجد فيها وفي المؤسسات الفاعلة والاحزاب من أجل تشكيل لوبي فلسطيني قادر على نقل الصورة الحقيقية لمعاناة شعبنا وليكون أيضا له دور مؤثر في صناعة القرار.

هذا ووضع، الحضور بصورة آخر المستجدات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتوجهات التي سوف تتخذها القيادة الفلسطينية في الأيام المقبلة.

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