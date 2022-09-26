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دولي

بلينكن يحذر موسكو من عواقب كارثية إذا استخدمت النووي

بلينكن يحذر موسكو من عواقب كارثية إذا استخدمت النووي
أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة بثت مساء أمس الأحد، أن الإدارة الأميركية أرسلت تحذيرات سرية إلى روسيا لثنيها عن خيار الحرب النووية المظلم هذا.

جاءت تلك التصريحات بعدما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بوقت سابق أمس أيضا أن بلاده تأخذ تلك تصريحات بوتين حول النووي على محمل الجد، وفق قناة (العربية).

كما شدد لبرنامج "60 دقيقة" عبر شبكة (سي بي إس) الإخبارية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده كانت واضحة مع الروس حول هذه النقطة.

وأكد أهمية أن تسمع موسكو من واشنطن ذلك، وتعلم ماهية العواقب وروعتها حال نفّذت تهديدها.

كما أوضح بلينكن أن "بلاده أكدت لموسكو أنها سترد بشكل حاسم، جنبًا إلى جنب مع حلفائها وشركائها". 

وأردف قائلا: "هم يفهمون تماما العواقب التي سيواجهونها إن سلكوا هذا الطريق المظلم".

يذكر أن الرئيس الروسي كان اتهم الأربعاء الماضي، الغرب بممارسة ابتزاز نووي ضد بلاده، مؤكداً "أن لدى بلاده أسلحة دمار شامل كثيرة للرد"، ما أثار تنديدات دولية عارمة في حينه.

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