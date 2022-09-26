قلقيلية: العثور على جثة محترقة لشاب وعليها آثار تعذيب وإصابات بالرصاص

باشرت النيابة العامة إجراءاتها التحقيقية فيما باشرت الشرطة البحث والتحري في ملابسات العثور على جثة مواطن وجدت بين بلدتي "حجه" و"كفر لاقف" شمال محافظة قلقيلية.





وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن بلاغاً وصل للشرطة يفيد بسماع اطلاق نار في منطقة جبلية بين بلدتي كفر لاقف و حجه شمال المحافظة، على الفور تحركت قوة من مركز شرطة كفر زيباد الى المكان، حيث تم العثور على جثة محترقة لشاب بالعشرينيات من العمر وعليها آثار تعذيب وإصابات بالرصاص.

وقال ارزيقات: :على الفور تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي للمكان، حيث باشرت النيابة العامة وفريق الأدلة الجنائية إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها".





وأكد ارزيقات بأن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب الشرعي للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

رام الله - دنيا الوطن