"المقاومة الشعبية": ندين ونستنكر اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى



وأضافت الحركة: "أننا ونحن ندين ونستنكر اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى والإعلان عن تكرارها خلال الأيام المقبلة، فلن نقف مكتوفي الأيدي ومقدساتنا تهود وتدنس على مرأى ومسمع من العالم".



ودعت جماهير شعبنا في مناطق الداخل والضفة الغربية، إلى النفير العام والزحف للمسجد الاقصى المبارك والاعتكاف به، ورد كيد العدو عنه والتصدي للمستوطنين، ويحموا المسجد من دنسهم.



وأهابت الحركة بمقاومة شعبنا في الضفة الغربية إلى تصعيد العمل المقاوم في الضفة وتوسيع رقعة المواجهة مع العدو حتى يندحر عن ارضنا ومقدساتنا.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، إن "استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى تحت حماية جيش الاحتلال، ودعم النواب المتطرفين، يؤكد أن العدو يلعب في النار ويستعجل المواجهة مع المقاومة".