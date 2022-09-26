شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الخميس

طالع تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الخميس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا نسبيا إلى حار لا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار لا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى معدلها السنوي العام  بقليل،  والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

 

المدينـة

اليـوم

ع- ص

غـداً

ع- ص

بعد غـد

ع- ص

 

المدينـة

اليـوم

ع – ص 

غـداً

ع – ص

بعد غـد

ع- ص

      القدس

30-19

30-19

29-18

بيت لحم

30-19

30-19

29-18

رام الله والبيرة

29-18

29-18

28-17

طولكرم

31-21

31-21

30-21

نابلس

31-19

31-19

30-19

قلقيلية

31-21

31-21

30-21

جنين

34-22

34-22

33-21

سلفيت

30-19

30-19

29-18

طوباس

35-23

35-23

34-22

روابي

31-19

31-19

30-19

الخليل

29-18

29-18

28-17

غزه

30-22

30-22

29-22

أريحا

40-26

40-26

39-25

خانيونس

30-22

30-22

29-22

الأغوار الشمالية

38-24

38-24

37-23

رفح

31-21

31-21

30-20
 

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