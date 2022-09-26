شؤون فلسطينية

بالفيديو.. المرابطون يتصدون بصيحات التكبير لاقتحام المستوطنين

بالفيديو.. المرابطون يتصدون بصيحات التكبير لاقتحام المستوطنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر إعلامية وشهود عيان صباح اليوم الإثنين 26/9/2022، أن صيحات وهتافات التكبير والتهليل ترتفع هذه الأثناء من حناجر المرابطين في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحام المستوطنين.

وأشار شهود العيان إلى التواجد الكبير للمصلين وطلبة مجالس العلم ومدارس القدس، فضلاً عن انتشار عشرات الحراس في أرجاء المسجد المبارك.، وحناجر المرابطات تصدح بهتافات التكبير احتجاجاً على الاقتحامات التي استأنفتها الجماعات اليهودية المتطرفة.

ويأتي هذا التصدي من المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى، بعد إعلان  بدء اقتحام الفوج الثاني من المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك ، بحماية من شرطة الاحتلال وعناصر مخابرات الاحتلال.


 




 



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