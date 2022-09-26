بالفيديو.. المرابطون يتصدون بصيحات التكبير لاقتحام المستوطنين























رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر إعلامية وشهود عيان صباح اليوم الإثنين 26/9/2022، أن صيحات وهتافات التكبير والتهليل ترتفع هذه الأثناء من حناجر المرابطين في المسجد الأقصى للتصدي لاقتحام المستوطنين.وأشار شهود العيان إلى التواجد الكبير للمصلين وطلبة مجالس العلم ومدارس القدس، فضلاً عن انتشار عشرات الحراس في أرجاء المسجد المبارك.، وحناجر المرابطات تصدح بهتافات التكبير احتجاجاً على الاقتحامات التي استأنفتها الجماعات اليهودية المتطرفة.ويأتي هذا التصدي من المرابطين والمصلين في المسجد الأقصى، بعد إعلان بدء اقتحام الفوج الثاني من المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك ، بحماية من شرطة الاحتلال وعناصر مخابرات الاحتلال.