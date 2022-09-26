بالصور والفيديو.. المرابطون يبدأون بأداء صلاة الضحى والتجهز لحماية المسجد الأقصى
بدأ المواطنون الفلسطينيون المرابطون في المسجد الأقصى المبارك، بعد صلاة فجر اليوم الإثنين، بالاستعداد لحماية المسجد من أي اعتداءات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وقد نشرت صور على وسائل الاعلام، تظهر صناديق وضع فيها الحجارة، بالاضافة الى سواتر خشبية عند أبواب المسجد الاقصى المبارك، استعدادا لأي اقتحام ينفذه المستوطنون وقوات الاحتلال.
وبدأ المرابطون في المسجد الأقصى أداء صلاة ضحى طويلة قبالة المصلى القبلي تغلق مسار المستوطنين المقتحمين.
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