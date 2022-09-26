شاهد.. مجموعة من قوات الاحتلال تقتحم المسجد الاقصى تمهيداً لاقتحام المستوطنين

رام الله - دنيا الوطننفذت مجموعة من قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، اقتحامات جديدة في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وسط تصاعد الدعوات الفلسطينية والمقدسية بضرورة الحشد الواسع لمواجهة هذه الاقتحامات.وجاءت هذه الاقتحامات من قوات الجيش الإسرائيلي تمهيداً لاقتحام المستوطنين، المعلن حدوثه صباح اليوم من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الحادية عشر والنصف.وكانت شرطة الاحتلال أمس الأحد، المستوطنين إلى حمل السلاح، خلال حضورهم إلى الكنس خلال "رأس السنة العبرية"، خاصة في مدينة القدس.كما ونشرت الآلاف من عناصرها خاصة في القدس المحتلة، وعززت قوات الشرطة وقوات حرس الحدود بآلاف العناصر التي انتشرت حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، والطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، وشرق المدينة.