شؤون فلسطينية

شاهد.. مجموعة من قوات الاحتلال تقتحم المسجد الاقصى تمهيداً لاقتحام المستوطنين

شاهد.. مجموعة من قوات الاحتلال تقتحم المسجد الاقصى تمهيداً لاقتحام المستوطنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت مجموعة من قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، اقتحامات جديدة في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وسط تصاعد الدعوات الفلسطينية والمقدسية بضرورة الحشد الواسع لمواجهة هذه الاقتحامات.

وجاءت هذه الاقتحامات من قوات الجيش الإسرائيلي تمهيداً لاقتحام المستوطنين، المعلن حدوثه صباح اليوم من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الحادية عشر والنصف.


وكانت شرطة الاحتلال أمس الأحد، المستوطنين إلى حمل السلاح، خلال حضورهم إلى الكنس خلال "رأس السنة العبرية"، خاصة في مدينة القدس.

كما ونشرت الآلاف من عناصرها خاصة في القدس المحتلة، وعززت قوات الشرطة وقوات حرس الحدود بآلاف العناصر التي انتشرت حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، والطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، وشرق المدينة.


 

أخبار ذات صلة

كيف جاء سعر صرف الدولار لليوم الإثنين؟

كيف جاء سعر صرف الدولار لليوم الإثنين؟

طالع تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الخميس

طالع تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى يوم الخميس

بالفيديو.. المرابطون يتصدون بصيحات التكبير لاقتحام المستوطنين

بالفيديو.. المرابطون يتصدون بصيحات التكبير لاقتحام المستوطنين

بالصور والفيديو.. المرابطون يبدأون بأداء صلاة الضحى والتجهز لحماية المسجد الأقصى

بالصور والفيديو.. المرابطون يبدأون بأداء صلاة الضحى والتجهز لحماية المسجد الأقصى

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: نهيب بجماهير شعبنا الدفاع عن القدس والمقدسات

"العربية الفلسطينية": نهيب بجماهير شعبنا الدفاع عن القدس والمقدسات

النيابة العامة توضح مستجدات حادث وفاة الأطفال الأشقاء في طوباس

النيابة العامة توضح مستجدات حادث وفاة الأطفال الأشقاء في طوباس

&#34;الوطنية للتربية والثقافة&#34;: ماضون قدما في تسجيل المزيد من المواقع الفلسطينية على التراث الإسلامي

"الوطنية للتربية والثقافة": ماضون قدما في تسجيل المزيد من المواقع الفلسطينية على التراث الإسلامي

الاحتلال يتسبب باحتراق منزل ويصيب العشرات بالاختناق في سلوان

الاحتلال يتسبب باحتراق منزل ويصيب العشرات بالاختناق في سلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: نهيب بجماهير شعبنا الدفاع عن القدس والمقدسات

"العربية الفلسطينية": نهيب بجماهير شعبنا الدفاع عن القدس والمقدسات

&#34;الوطنية للتربية والثقافة&#34;: ماضون قدما في تسجيل المزيد من المواقع الفلسطينية على التراث الإسلامي

"الوطنية للتربية والثقافة": ماضون قدما في تسجيل المزيد من المواقع الفلسطينية على التراث الإسلامي

الاحتلال يتسبب باحتراق منزل ويصيب العشرات بالاختناق في سلوان

الاحتلال يتسبب باحتراق منزل ويصيب العشرات بالاختناق في سلوان

هنية يستقبل الداعية طارق سويدان في الدوحة

هنية يستقبل الداعية طارق سويدان في الدوحة

ترحيب دولي بأجندة الإصلاح التي قدمتها الحكومة الفلسطينية في اجتماع المانحين

ترحيب دولي بأجندة الإصلاح التي قدمتها الحكومة الفلسطينية في اجتماع المانحين

الكيلة تبحث تعزيز التعاون مع &#34;بيكا&#34; والوكالة التشيلية للتعاون والبنك الإسلامي للتنمية

الكيلة تبحث تعزيز التعاون مع "بيكا" والوكالة التشيلية للتعاون والبنك الإسلامي للتنمية

&#34;الخارجية&#34;: انتهاء مهمة الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة في باكستان

"الخارجية": انتهاء مهمة الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة في باكستان

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي: أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

منوعات

شاهد: رضوى الشربيني تهاجم ممرض بسبب تحرشه بفتاة بعد إجرائها عملية

شاهد: رضوى الشربيني تهاجم ممرض بسبب تحرشه بفتاة بعد إجرائها عملية

شاهد: ياسمين صبري تتابع أبو هشيمة من جديد.. هل عادت علاقتهم؟

شاهد: ياسمين صبري تتابع أبو هشيمة من جديد.. هل عادت علاقتهم؟

أحمد فهمي يكشف حقيقة شجاره العنيف مع يوتيوبر شهير

أحمد فهمي يكشف حقيقة شجاره العنيف مع يوتيوبر شهير

شاهد: إعلامية مصرية تهاجم الجمهور بسبب أصالة نصري

شاهد: إعلامية مصرية تهاجم الجمهور بسبب أصالة نصري

شاهد: إعلامية مصرية تحرج ياسمين صبري على الهواء مباشرة

شاهد: إعلامية مصرية تحرج ياسمين صبري على الهواء مباشرة

شاهد: مصطفى كامل يكشف حقيقة سرقته للحن أغنية &#34;تسلم الأيادي&#34;

شاهد: مصطفى كامل يكشف حقيقة سرقته للحن أغنية "تسلم الأيادي"

شاهد: عمرو أديب يهاجم الجمهور بسبب موت هشام سليم

شاهد: عمرو أديب يهاجم الجمهور بسبب موت هشام سليم

شاهد: لقطات تشويقية من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: لقطات تشويقية من حفل زفاف سعد لمجرد

شاهد: الملكة رانيا تكشف عن تفاصيل غريبة من خطوبة أبنائها

شاهد: الملكة رانيا تكشف عن تفاصيل غريبة من خطوبة أبنائها

وفاة صاحب أغنية &#34;ميلي عليّ ميلي&#34; عن عمر يناهز 76 عام

وفاة صاحب أغنية "ميلي عليّ ميلي" عن عمر يناهز 76 عام

عربي

السعودية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية

السعودية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها النووية

الكاظمي: أي حكومة بلا الصـدر ستواجه تحديات

الكاظمي: أي حكومة بلا الصـدر ستواجه تحديات

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا المركب إلى 94

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا المركب إلى 94

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة سواحل طرطوس